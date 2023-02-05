Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’ne akın eden binlerce vatandaş, bölgedeki esnafın işlerini yoğunlaştırdı.

Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’ne akın eden binlerce vatandaş, bölgedeki esnafın işlerini yoğunlaştırdı.

Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 5 Şubat 2023 Pazar günü olarak duyurulan Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali çevre esnafının da yüzünü güldürdü. Tonlarca sucuğun ikram edildiği festivalde oluşan kalabalık, bölgedeki dükkanların işlerini arttırdı. Konserlerin ve yarışmaların yapıldığı festivale adeta akın eden binlerce vatandaşın Sivrihisar esnafına da ilgi gösterdiği görüldü. Yoğunluğu artan esnafın oturmaya fırsat bulamaması da dikkatlerden kaçmadı. Bölgedeki kalabalığı iyi değerlendiren esnafın dükkanları dolu olmasına rağmen bağırarak daha fazla müşteri çekmeye çalışması da vatandaşların ilgisini topladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’nin tadını çıkarırken, esnafın da işi açıldı.