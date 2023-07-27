Kayseri’de hızlı ve çevik olmaları ile tanınan motosikletli polisler, yaptıkları uygulamalar ile suça ve suçluya geçit vermezken, vatandaşlara da güven veriyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, suça ve suçluya geçit vermemek için çalışmalarını sürdürüyor. Dar sokaklarda bile hızlı ve çevikleri ile tanınan Yunuslar, şehirde sokak sokak gezerek vatandaşlara güven verirken, suçluları da korkutuyor.

2023’ün ilk 7 ayında da çalışmalarını sürdüren ekipler, 66 tane ateşli silah, 2 adet kesici delici alet, 616 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 98 kişiyi de yakaladı. Ayrıca, 2 adet de çalıntı oto bulundu.