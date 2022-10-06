İnönü Üniversitesi ile Malatya İl Jandarma Komutanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, suçun önlenmesinde ve suçla mücadelede etkin görev yapılması kararlaştırıldı.

İnönü Üniversitesi ile Malatya İl Jandarma Komutanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, suçun önlenmesinde ve suçla mücadelede etkin görev yapılması kararlaştırıldı.

İnönü Üniversitesi ile Malatya İl Jandarma Komutanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili bölümlerince Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan personel ve aileleri ile suçun önlenmesinde ve suçla mücadelede etkin görev yapan personele eğitim ve belirli aralıklarla da yenileme eğitimi verilmesi sağlanacak.

Rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite ile İl Jandarma Komutanlığı arasında birçok alanda eğitim ve iş birliğine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirileceğini ifade ederek, protokol çerçevesinde ilgili fakülteler aracılığıyla jandarma personeli ve aileleri için akademik, sosyal, kültürel, sportif, sağlık, sanat ve hukuki birçok etkinlik, çalışma, eğitim, seminer, konferans yapılacağını vurguladı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın da, İnönü Üniversitesi ile eğitim, sağlık ve sosyal alanlar başta olmak üzere birçok alanda yapılacak iş birliklerinin ve ortak çalışmaların hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Tören, hediye verilmesi, çiçek takdimi, imzaların atılması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.