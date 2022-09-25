Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ve ünlü şairlerin katıldığı "Suçıktı Şiir Akşamları"nın 23.’sü su ile şiiri yeniden bir araya getirdi. 7 Ülkeden 20 şaiirin katıldığı etkinliğin onur konuğu Cahit Koytak oldu.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ve ünlü şairlerin katıldığı "Suçıktı Şiir Akşamları"nın 23.’sü su ile şiiri yeniden bir araya getirdi. 7 Ülkeden 20 şaiirin katıldığı etkinliğin onur konuğu Cahit Koytak oldu.

Edebiyat dünyasında marka haline gelen ve Türkiye’de ki en köklü şiir akşamı olan Dursunbey Suçıktı Şiir akşamları bu yıl yerli ve yabancı 20 şairin katılımı ile gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Şiir Akşamları programına Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkan vekili Mustafa Sali, Karesi Kaymakamı Mehmet Arslantaş çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Gündüz saatlerinde gerçekleştirilen ‘Şiir Meclisi’ programı sonrası Şiir Akşamları etkinliği gerçekleşti. Programın başında söz alan Dursunbey Belediye Başkan vekili Mustafa Sali; "Suçıktı şiir akşamlarının 23. sünü hep birlikte icra edeceğiz. Hepinize tekrar hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Sözü sözün üstatlarına bırakıyorum" dedi. Selamlama konuşmalarının ardından ise şiir dinletisi bölümüne geçildi. Gecenin onur konuğu Cahit Koytak şairler arasında prestijli bir etkinlik olan Suçıktı Şiir Akşamlarında onur konuğu olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. gibi isimler şiirlerini seslendirdi. Daha sonra şiirlerini seslendiren Cahit Koytak’ın ardından katılımcı şairler de sırasıyla şiirlerini seslendirdi.

Suçıktı Şiir Akşamlarında A. Ali Ural, Ahmet Murat Özel, Ali Sali, Ayşe Sevim, Aziz Şakir, Esra Elönü, Esra Matyan, İnci Okumuş, İntiqam Yaşar, Mehmet Atilla Maraş, Mehmet Özer Kazancı, Metin Celal, Metin Önal Mengüşoğlu, Mürsel Sönmez, Serap Kadıoğlu, Shabbir Banoobhai, Todur Zanet ve Tuba Kaplan gibi isimler sahne alarak şiirlerini okudular. Üç gün sürecek olan şiir Akşamları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin farklı etkinlikleri ile devam edecek.