Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneğinin olağan genel kurul toplantısında Hasan Ali Uzun tekrar başkanlığa seçildi.

Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneğinin olağan genel kurul toplantısında Hasan Ali Uzun tekrar başkanlığa seçildi.

Eskişehir Hacı Bektaş Veli Vakfı düğün salonunda yapılan toplantıya dernek üyeleri ve misafirler katıldı. Yapılan seçim sonucu, Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği yeni Yönetim Kurulu Hasan Ali Uzun, Cüneyt Koyun, İnci Erol, Turgut Doğandor, Taner Çoban, Ünsal Duman ve Çağrı Engin Duru’dan oluştu.

Dernek Başkanlığına seçilen Uzun; "Yeni dönemde derneğimize yakışır bir kültür merkezi binasına yönelik çalışmalarımız son aşamaya geldi. Ayrıca Sücaaddin Veli anma etkinliklerinin kalite çıtasını arttırarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz ve Sücaaddin Veli Dergâhını yurtiçinde tanıttığımız gibi yurtdışında da tanıtamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye belirtti.