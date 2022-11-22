Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen çocuk yükümlülerine yönelik bocce oyunu ve ahşap boyama etkinliği düzenlendi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen çocuk yükümlülerine yönelik bocce oyunu ve ahşap boyama etkinliği düzenlendi.

Ceza İnfaz Kurumlarından erken salıverilen hükümlüler ile çeşitli suçlardan hakkında denetimli serbestlik tedbiri bulunan yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor. Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce boş zaman etkinlikleri çerçevesinde suça sürüklenen çocuk yükümlülerine yönelik bocce oyunu ve ahşap boyama etkinliği düzenlendi.

Erzincan Yeşilay Şubesi ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğünün tahsis ettiği yerler ve eğitimcilerle birlikte doyasına eğlenen çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Eğitime katılanlar böyle bir çalışmaya ilk defa katıldıklarını belirtip, bu oyunun kendileri için değişik bir tecrübe olduğunu ve mutlu olduklarını belirti. Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılan iyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.