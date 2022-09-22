Samsun merkez ve Bafra ve Yakakent ilçelerinde suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun merkez ve Bafra ve Yakakent ilçelerinde suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkez ile Bafra ve Yakakent ilçelerinde önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Silahlı organize suç örgütünün, tefecilik, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, silahla tehdit, vahim nitelikte silah bulundurmak, ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma, suç üstlenme, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından faaliyeti tespit edilen suç örgütüne üyesi 17 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyona KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 52 ekip ve 168 polisin görev aldığı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiden 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 6 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca gövdesi, 2 adet telsiz, 1 adet dürbün, 4 adet 6136 SKM çerçevesinde bıçak, 4 adet ruhsatsız tüfek, 127 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 193 adet kartuş, 5 adet sentetik ecza hap, 15 adet senet 1 adet çek 91 bin 750 lira, 1450 dolar, 5 bin 100 euro para, dijital materyaller ve çok sayıda belge ve senet ele geçirildi.

Poliste ifadesi alınan 5 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, şüpheliler S.A. ve M. D. ise bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.

Gözaltında bulunan 8 kişinin ise KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.