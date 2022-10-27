Mersin’de, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Mersin’de, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Ekim’de Korukent Mahallesi’ndeki Mersin Oto Galericiler Sitesi’nde 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonlarla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ile 57 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ö, Y.T, İ.N. ve E.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, V.A. ve Y.E. "ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri ise emniyetteki sorgusunun ardından salıverildi.

Saldırıda yaralanan zanlılardan S.E.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.