Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "hırsızlık" "basit yaralama" ve "tutuklu kaçması" suçlarından 14 yıl 3 ay hapis cezası ve 15 farklı dosyadan aranması bulunan S.Y. (39), operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de 14 yıl 3 ay hapis cezası ve 15 farklı dosyadan aranması bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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