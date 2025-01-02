Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde 5 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay hapis cezası ve 11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 5 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan ve 11 ayrı suçtan da hakkında yakalama kararı bulunan E.D. işimli şahsın Doğanyurt ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan E.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.