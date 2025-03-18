Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 şahıs, bir ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü-Melikgazi Ekipler Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında park halindeki bir araçtan şüphelendi. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde hakkında 17 suç kaydı bulunan E.K. (31), hakkında 8 adet suç kaydı bulunan G.D. (33) ve A.K. (39), ikametten hırsızlık yapıp saklandıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda 2 adet oto teyibi ve 1 adet akü ele geçirildi.

Bulunan materyaller ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.