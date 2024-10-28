SUBÜ, URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan üniversite sıralaması listesinde bir önceki yıla göre 14 basamak birden yükselerek tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında 35’inci sırada yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2024-2025 URAP Türkiye Sıralaması listesinde 7 basamak birden yükseldi. URAP, Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre, Clarivate Analytics/InCites uluslararası kaynakları ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayınladığı verileri kullanarak sıralıyor. SUBÜ, tıp fakültesi bulunmayan üniversiteler arasında 35’inci sırada, genel sıralamada ise 111’inci sırada yer alıyor. Sıralamanın ortaya çıkmasında fakülte ve bölüm sayısı ile akademisyen sayısı da etkili oluyor.

URAP araştırmasına ilişkin bir değerlendirmede bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Kuruluşumuzdan sonra URAP Araştırma Laboratuvarı’nın yaptığı sıralamada ilk listeye girdiğimizde 147’inci sırada yer almıştık. 3 yıl içinde yükselişimizi artırarak sürdürmemiz ve toplamda 36 basamak yükselmemiz çalışmalarımızın meyvelerini aldığımızı gösteriyor. Biz uygulama ağırlıklı ve beceriye de önem veren bir üniversiteyiz. Bu nedenle esasında URAP Araştırma Laboratuvarı, üniversitemizin konseptine uygun kriterler üzerinden sıralamayı oluşturmuyor. Biz uygulama becerisine ve proje kültürüne sahip öğrenciler yetiştirmek, iş dünyası ile güçlü bağlar geliştirmek ve sorunlara çözüm üreten akademik çalışmalar yapmak için gayret ediyoruz. Bunda da Türkiye’nin lider üniversitelerinden birisiyiz” dedi.