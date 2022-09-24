SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ve öğrencilere 24 saat hizmet sunan çalışma alanı TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı uzmanları tarafından başka yerlerde de örnek model olarak uygulanabilirliği açısından incelendi.

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ve öğrencilere 24 saat hizmet sunan çalışma alanı TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı uzmanları tarafından başka yerlerde de örnek model olarak uygulanabilirliği açısından incelendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından Türkiye’de bir ilk olarak kurulan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ve koordinatörlük bünyesinde öğrenciler için hazırlanan ve 7/24 hizmet sunan çalışma alanı TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı uzmanları tarafından ziyaret edildi. Ziyaretle iş birlikleri, birimin geliştirilmesi ve başka yerlerde de örnek model olarak uygulanabilirliği üzerinde duruldu.

Yapılan görüşmelerde ise koordinatörlüğün sürdürülebilirliğinin sağlanması, katma değer üreten öğrencilerin yetiştirilmesi, SUBÜ’ye TEKNOFEST başarılarını getiren koordinasyon, çalışma ortamı ve TÜBİTAK proje olanakları görüşüldü. Buluşmada Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı ve Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) Müdürü Doç. Dr. Barış Boru da yer aldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kısa süre önce SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a gerçekleştirdiği ziyarette açılışına da katıldığı Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nden övgüyle bahsettiğini ve incelemelerde bulunmak için bir ekip görevlendirdiğini ifade etmişti.