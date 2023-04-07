Teknofest 2023’e 15 kategoriden 38 takımla katılacak SUBÜ’nün yarışma takvimi ve yarışma yerleri belli oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü çatısı altında Teknofest 2023’e hazırlanan SUBÜ takımlarının yarışma tarihleri ve yerleri belli oldu. 15 kategoriden 38 takımla yarışmaya katılacak SUBÜ, ilk olarak Gebze Bilişim Vadisi’nde 10-13 Nisan’da düzenlenecek Robotaksi yarışmasında yer alacak. Savaşan İHA kategorisindeki yarışlar 15-19 Nisan tarihlerinde Bursa’da yapılacak. Ankara’da 24-26 Nisan tarihlerinde Dikey İnişli Roket, Aksaray’da 24-30 Nisan tarihlerinde Roket, Bursa’da 25-29 Nisan tarihlerinde İHA yarışmaları gerçekleştirilecek. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 25-29 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde koşulacak. Diğer tüm yarışmalar, finaller, ödül takdimleri ve kutlamalar ise 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Havaalanı’nda yapılacak.