SUBÜ, 2023-2024 döneminde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve kazanımlarını kaplayan sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ), sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve kazanımlarını kaplayan 2023-2024 sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. Raporda üniversitenin çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik stratejileri, uygulamaları ve elde edilen sonuçları detaylarıyla ele alındı. Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultusunda adımlar atan SUBÜ, doğaya ve topluma katma değer sağlayan projelere öncülük etme gayesiyle çalışmalarını yürütüyor. rapora ilişkin SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yayınladığımız rapor, öğrencilerimizden akademik ve idari personelimize kadar tüm paydaşlarımızın katkılarıyla üniversitemizin sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirme yolunda atılan somut adımları ortaya koyuyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma misyonuyla yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.