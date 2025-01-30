SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ‘Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 3’üncü Dönem Başvuru Hazırlıkları Toplantısı’ düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ‘Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 3’üncü Dönem Başvuru Hazırlıkları Toplantısı’ düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’ndaki toplantı; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, Öğretim Görevlisi Yavuz Yıldırım, Sakarya Gençlik Merkezi Genç Ofis Sorumlusu Habibe Özge Geyik ile 69 öğrenci topluluğunun akademik danışmanları ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda ÜNİDES programı hakkında bilgilendirme yapılarak toplulukların 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı hedefleri ele alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü ÜNİDES, gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda onların desteklenmesini ve gençlik merkezlerine bağlı genç ofislerin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Topluluk faaliyetlerinin birçok yönden sağladığı katkılara ve ÜNİDES programının önemine değinen SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Topluluklarımız, düzenledikleri faaliyetlerle üniversitemizi tanıttıkları gibi toplumun birçok kesimine dokunan, Ar-Ge niteliği olan ve sosyalleştirici bir etki ortaya çıkarıyorlar. Topluluklarımızın faaliyetlerini gerçekleştirirken ihtiyaç duydukları imkânları geliştirme noktasında ÜNİDES programı önemli bir yere sahip. Bugün bir araya gelmemizin nedeni de bu programdan bütün topluluklarımızın faydalanmasını sağlamak” dedi.

ÜNİDES programının ilk iki döneminde dört öğrenci topluluğunun projesinin kabul edildiğini hatırlatan SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, “ÜNİDES ile Genç Yeşilay Topluluğumuzun ‘Umut Atölyesi’ başlıklı projesi, Girişimci Mühendisler Topluluğumuzun ‘Gönülden Dokunuşlarla Renkli Okullar’ başlıklı projesi, Bilişim Teknolojileri Topluluğumuzun ‘Siber Güvenlikte Bilgi Zinciri: Eğitmen Eğitimi ve Akranlar Arasında Bilinç Yayılımı’ başlıklı projesi ve Toplumsal Duyarlılık Topluluğumuzun ‘Sürdürülebilir Yeşil Alanlar İçin Temizlik ve Farkındalık Hareketi’ başlıklı projesi desteklenmeye hak kazandı. Birçok alanda faaliyet gösteren tüm öğrenci topluluklarımız ÜNİDES projesi üretecek niteliğe sahip. İnşallah üçüncü dönemde destek alan topluluk sayımız artacaktır” diye konuştu.

ÜNİDES programının amacı ve içeriği ile ilgili sunum yapan Sakarya Gençlik Merkezi Genç Ofis Sorumlusu Habibe Özge Geyik ise “ÜNİDES, üniversite öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmelerine kolaylık sağlayan bir destek programı. Bu program kapsamında bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor ve sağlıklı yaşam, kişisel ve sosyal gelişim, iş birliği programları, kapasite geliştirme, erişilebilirlik projeleri, uluslararası çalışmalar ve mesleki gelişim faaliyetleri konu başlıklarında üretilecek yerel projeler 50 bin TL’ye kadar; ulusal projeler ise 100 bin TL’ye kadar destekleniyor. Programdan yararlanmak isteyen topluluklar 3-27 Şubat 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilirler” şeklinde konuştu.