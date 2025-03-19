SUBÜ’nün 7 öğrenci topluluğunun hazırladığı projeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ÜNİDES programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) 7 öğrenci topluğunun hazırladığı projeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde kabul edilerek desteklenmeye hak kazandı. Kabul edilen projeler arasında Fotoğraf ve Sinema Topluluğu’nun ‘Gençler Tarihi Belgeliyor’, Girişimci Mühendisler Topluluğu’nun ‘SUBÜ Öğrenci Toplulukları Kapasite Geliştirme Çalıştayı’, Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu’nun ‘Ekrana Ara Bahara Merhaba’, Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Öğrenci Topluluğu’nun ‘Kariyer Çadırları’, SUBÜ ASTO’nun ‘Sakarya Gözlem Etkinlikleri’, Toplumsal Duyarlılık Topluluğu’nun ‘Gençlerin Gözünden Kampanyalarla Sürdürülebilir Kampüs’ ve Ziraat Topluluğu’nun ‘Bilinçli Liselilerle Farkındalıklı Gelecek’ isimli projeler yer aldı. Bakanlık projeler için 7 öğrenci topluluğuna toplam 350 bin liralık destek sağlayacak.

"Öğrenci topluluğu sayımıza oranladığımızda ciddi bir destek elde ettik"

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öğrenci topluluklarına yönelik destek programının faaliyetlerin zenginleştirilmesine katkı sağladığını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Bunun için bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bizler de bu programdan en iyi şekilde istifade etmek için öğrenci topluluklarımıza yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bunun meyvelerini de almaya başladık. Öğrenci topluluğu sayımıza oranladığımızda ciddi bir destek elde ettik. Öğrencilerimizin topluluklar içerisinde yer almasını ve dersleri dışında da faaliyetler gerçekleştirerek sosyalleşmesini önemsiyoruz. Günümüz dünyasında kariyer yolculuğu iletişim becerilerine sahip olmayı ve sosyal yönden güçlü olmayı da gerektiriyor. Sosyal transkript uygulamamız da bu süreçleri destekliyor. ÜNİDES programına proje hazırlayan her bir öğrenci topluluğumuzu ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.