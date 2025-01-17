Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK); SUBÜ’nün 11 meslek yüksekokulundaki 12 programı akredite etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) 11 meslek yüksekokulundaki 12 programı; meslek yüksekokulu programlarının belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygunluğunu değerlendiren Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akredite edildi. 12 programdan 10’u tam akreditasyon ile 4 yıllığına akredite edilirken, 2 program ise 2 yıllığına şartlı olarak akredite edildi. Tam akreditasyon alan programlar arasında Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı, Arifiye MYO Kaynak Teknolojisi Programı, Ferizli MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Geyve MYO Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Hendek MYO Makine Programı, Pamukova MYO Laboratuvar Teknolojisi Programı, Sakarya MYO Mekatronik Programı, Sakarya MYO Mekatronik Programı İkinci Öğretim, Sapanca MYO Pazarlama Programı ve Sapanca Turizm MYO Aşçılık Programı yer aldı. Bilişim Teknolojileri MYO Bilgisayar Programcılığı Programı ve Kaynarca Seyfettin Selim MYO Maliye Programı ise şartlı akreditasyon aldı. Akredite edilen programlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) kılavuzunda akredite program olarak yer alacak. Ayrıca Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) logosu ile diplomaların ulusal kabulü ve uluslararası geçerliliği sağlanacak.

“Modelimiz Türkiye’de de bir karşılık buldu ve MYO’ların seviyesi yükseldi”

MEDEK’in kurulduktan sonraki ilk saha ziyaretini de SUBÜ’ye yaptığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “+1 Eğitim Modelimiz Türkiye’de uzun yıllardır istenilen verimi sağlayamayan MYO’lar için önemli bir hareketlenmeye yol açmıştı. Burada başlayan hareketi üzerine koyarak iş dünyası iş birliklerine dönüştürdük. MYO’larımıza özel önem vererek hem fiziksel donanımlarını artırdık hem de eğitim kalitesini üst seviyeye taşımak adına çalışmalar yaptık. Bunun neticesinde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çalışanları birlikte yetiştirmeye başladık. Modelimiz Türkiye’de de bir karşılık buldu ve MYO’ların seviyesi yükseldi. MEDEK, esasında bu hareketlenmeyi taçlandırarak MYO’ları belirli standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine ulaşma yönünde teşvik ediyor. Bunu sağlayan programları ise saha ziyaretlerinin ardından akredite ederek kalitelerini onaylıyor. Bu anlamda başvuru yaptığımız 12 programın tamamında da akreditasyon almanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda diğer programlarımız için de başvurularımız olacak. Hedefimiz ülkemizin ihtiyaç duyduğu insanları en iyi standartlarda yetiştirebilmek. Bu başarı için emek gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma ve saha ziyaretleri ile bizlere yol gösteren MEDEK heyetine şükranlarımı sunuyorum” dedi.