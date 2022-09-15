SUBÜ Pamukova MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Sönmez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin davetiyle düzenlenen eğitim seminerinde ‘3+1 Eğitim Modelinin Uygulama Süreçleri’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

SUBÜ Pamukova MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Sönmez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin davetiyle düzenlenen eğitim seminerinde ‘3+1 Eğitim Modelinin Uygulama Süreçleri’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Sönmez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) tarafından düzenlenen eğitim seminerine davetli konuşmacı olarak katıldı. 4 Eylül Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde SCÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı ve MEYOK Koordinatörü Doç. Dr. Enes Baha Biçer ve MYO’larda görev yapan öğretim elemanları yer aldı. Seminerde “3+1 Eğitim Modelininin Uygulama Süreçleri” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Fatih Sönmez; iş dünyasıyla kurulan ilişkilerin çıktıları, modelin sahadaki etkisi ve kazanımlarına ilişkin bilgiler verdi ve katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı. Seminer sonunda Sönmez’e Rektör Vekili Yekbaş tarafından plaket takdim edildi.