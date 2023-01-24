SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde Teknofest 2023’e hazırlanan öğrenciler, Ankara’da 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ve Ulusal Bor Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde Teknofest 2023’e hazırlanan öğrenciler, Ankara’da 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ve Ulusal Bor Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde Teknofest 2023’e hazırlanan öğrenciler, Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Araştırma Görevlisi Muhammed Telçeken mihmandarlığındaki gezi ile hem Türk mühendislerin yaptıkları çalışmalar yerinde incelendi hem de SUBÜ öğrencilerinin kısa dönem stajlarının bu kurumlarda yapılabilmesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi. 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde Tuğgeneral Kadir Eğriboyun tarafından misafir edilen öğrenciler Mühendis Can Albay ile fabrikayı gezerek üretim ve Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin bilgi edindi. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nde ise Başkan Prof. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu öğrencileri ağırlayarak bor madeni ve Türkiye’nin rezerv durumu ile bor üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra laboratuvarlar gezilerek araştırma faaliyetleri incelendi.