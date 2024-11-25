SUBÜ Hendek MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencileri, teknik gezi çerçevesinde uygulamaya yönelik işlemleri yerinde inceledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencilerine yönelik olarak, Hendek 2’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmaya teknik gezi düzenlendi. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Cihan, Program Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Özkan Kon ve Öğretim Görevlisi Dr. Şenol Ertürk’ün de yer aldığı gezide öğrenciler; döküm yöntemleri, tel üretimi ve kaynak uygulamaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldılar. Üretim sahasının tamamını gezen öğrenciler, uygulamaya yönelik işlemleri yerinde inceleme fırsatı buldu.