SUBÜ Proje İnovasyon Topluluğu, ’Bisiklet Kullanımı ve Aktif Yaşam’ başlığı ile konferans ve saha gezisini birleştiren bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Proje İnovasyon Topluluğu, ’Bisiklet Kullanımı ve Aktif Yaşam’ başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Avustralya’nın Monash Üniversitesi Halk Sağlığı ve Önleyici Tıp Fakültesi Sürdürülebilir Hareketlilik ve Güvenlik Araştırma Grubu’nda araştırma görevlisi ve eşitlik lideri olarak görev yapan Lauren Pearson konuşmacı olarak katıldı. Pearson öğrencilere; bisikletin fiziksel ve psikolojik yararları, insanları bisiklet sürmekten alıkoyan etkenler ve kadınların çekinme sebepleri, şehirlerde bisiklet kullanıcılarına verilmesi gereken imkanlar başlıklarında sunum yaptı.

Etkinliğe topluluğun akademik başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sedat Semih Çağlayan ile Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün akademisyenleri Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Özden, Dr. Öğretim Üyesi Kutalmış Recep Akça ve Arş. Gör. Süleyman Nurullah Adahi Şahin de katılım sağladı. Etkinliğin sonunda Pearson’a plaket takdim edildi ve ardından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne gezi gerçekleştirdi.