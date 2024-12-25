SUBÜ Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim programları çerçevesinde ‘Postüral Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı, ‘Postüral Farkındalık Eğitimi’ düzenledi. Hizmet içi eğitimler çerçevesinde Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen ve SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Bahadır Demir’in verdiği eğitim ile kurum personeline postüral farkındalık bilinci kazandırarak duruş bozukluklarının önlenmesi ve daha sağlıklı ve verimli bir yaşam tarzının benimsenmesi amaçlandı. Bu doğrultuda Demir, postürün fiziksel sağlık üzerindeki etkileri ve duruş bozukluklarının önlenmesi için uygulanabilecek tekniklere ilişkin bilgiler paylaştı. Katılımcılara günlük hayatta doğru postürü nasıl sürdürebilecekleri konusunda da detaylar aktardı. Eğitimin sonunda Personel Daire Başkanı Hülya Ayvaz Camcı tarafından Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Bahadır Demir’e teşekkür belgesi takdim edildi. Personel Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada üniversite personelinin profesyonel gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitimlere devam edileceği ifade edildi.