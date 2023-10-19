SUBÜ Ziraat Fakültesi’nde peyzaj ve süs bitkileri sektörlerindeki gelişmelerin ele alındığı ve Plant Akademi tarafından organize edilen ‘Eğitimden Üretime Peyzaj ve Süs Bitkileri’ başlıklı panel düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi’nin ev sahipliğinde Plant Akademi tarafından organize edilen ‘Eğitimden Üretime Peyzaj ve Süs Bitkileri’ başlıklı panel düzenlendi. Panele Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sapanca Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği panel, Plant Dergisi İmtiyaz Sahibi Remzi Adıyaman moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde Bursa Tarım ve Peyzaj Anonim Şirketi Genel Müdürü Semih Polat, İzmir Aliağa Belediyesi AliaKent Anonim Şirketi Genel Müdürü Yalçın Erduran ve Ada Plant Satış ve Pazarlama Müdürü Musa Çelik konuşmacı olarak yer aldı. Peyzaj ve süs bitkileri sektörlerindeki gelişmelerin ele alındığı panelde öğrencilerden beklentiler, staj ve iş yeri uygulaması imkanları üzerinde de duruldu. Panel sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.