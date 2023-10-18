SUBÜ Pamukova MYO’da TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B öğrenci proje programlarına yönelik eğitim düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, proje geliştirmeleri için öğrencilerin yanında yer aldıklarını ve teşvik ettiklerini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Pamukova Meslek Yüksekokulu’nda TÜBİTAK’ın 2209-A ve 2209-B öğrenci proje programlarına yönelik olarak bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz tarafından verilen eğitimde öğrencilere TÜBİTAK programlarının sağladığı avantajlar, danışmanların süreçteki rolü, proje üretmenin ve proje sahibi olmanın önemi anlatıldı. Öğrencilerden gelen soruların da cevaplandırıldığı eğitimde kısa süre önce açıklanan sonuçlarla projeleri kabul edilen öğrencilere Rektör Yardımcısı Boz ve Pamukova MYO Müdürü Prof. Dr. Fatih Sönmez tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdimi yapıldı.

SUBÜ’de eğitim gören her öğrencinin proje kültürünü kazanması için çaba gösterdiklerini kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, “Girişimcilik derslerimiz bunun için bir başlangıç olmuştu. Şimdi de birimlerimizi ziyaret ederek öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Akademisyenlerimiz de bu anlamda öğrencilerimizin yanında yer alıyor ve onları teşvik ederek süreçlerde destek oluyor. Ülkemizin inovasyonda devamlılığı sağlamak ve katma değeri yüksek ürün ve yazılımlar üretmek için her alanda proje kültürü ile yetişen insan gücüne ihtiyacı var. Üniversite olarak bu anlamda sürekli daha iyiye giden bir grafik çizmekten son derece mutluyuz” diye konuştu.