SUBÜ’de ‘Kariyer Planlama’ dersinin 13’üncü haftasında ele alınan ‘Özgeçmiş Hazırlama ve Mülâkat Teknikleri’ konusu, Metaverse ortamında anlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) ilk defa bir ders Metaverse ortamında gerçekleştirildi. Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (YAZEM) teknik desteğiyle ‘Kariyer Planlama’ dersinin 13’üncü haftasında ‘Özgeçmiş Hazırlama ve Mülâkat Teknikleri’ konusu anlatıldı. Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici dersi, sanal gerçeklik gözlüğü ve sensörlerini kullanarak verdi.

Ders sonunda bir değerlendirmede bulunan Ekici, “Derslerimizi dijitalleşen dünya ile uyumlu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede ‘Kariyer Planlama’ dersinin bir haftasını da Metaverse ortamında gerçekleştirmiş olduk. Hem benim için hem de öğrencilerimiz için farklı bir deneyim oldu. Sağladıkları destek için YAZEM Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Cem Özkurt ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.