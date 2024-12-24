SUBÜ Girişimci Mühendisler Topluluğu, ‘Mekatronik Mühendisliği ve Derneğin Kariyer Hedeflerine Katkısı’ başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Girişimci Mühendisler Topluluğu, ‘Mekatronik Mühendisliği ve Derneğin Kariyer Hedeflerine Katkısı’ başlıklı bir etkinlik düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Mekatronik Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gül konuşmacı olarak katıldı. Gül, öğrencilere Mekatronik Mühendisliği ve dernek hakkında bilgi vererek iş hayatına yönelik tavsiyelerde bulundu, deneyimlerini paylaştı ve gelen soruları cevaplandırdı. Etkinliğin sonunda Gül’e günün anısına teşekkür belgesi takdim edildi.