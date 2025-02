SUBÜ’de 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu’nda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Önümüze koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmeye devam ediyor ve dünyanın gitmeye çalıştığı yere daha önceden gitmeye başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaptığı sunumla geride kalan dönemi değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bahar Yarıyılı’na ilişkin hedefleri paylaştı. Sarıbıyık’ın sunumunun ardından farklı kategorilerde başarılı çalışmalar gerçekleştiren akademisyen ve idari personellere ödülleri takdim edildi. Akademik Genel Kurul, soru-cevap ve önerilerin alınmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Toplamda 142 farklı programda öğrencimiz bulunuyor, bu programlar arasında 70 ön lisans, 24 lisans, 31 yüksek lisans ve 17 doktora programı yer alıyor. Üniversitemizin uyguladığı +1 Uygulamalı Eğitim Modeli, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile yapılan iş birlikleri sayesinde önem kazanıyor. Öğrenciler daha kolay iş buluyor, iş dünyası nitelikli insan kaynağına daha kolay ulaşıyor. Bu eğitim modeli bilgiyi beceriyle bütünleştirmeyi amaçlıyor ve öğrencilere değer katıyor. Biz uyguladığımız model ile dünyanın gitmeye çalıştığı yere daha önceden gitmeye başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya Ekonomik Forumu’nda beceri kelimesi ön plana çıktı ve biz üniversite olarak ‘Bilgiyi Beceriyle Bütünleştiriyoruz’ mottosunu, kurulduğumuz günden bu yana uyguluyoruz. +1 Uygulamalı Eğitim Modelinin öneminin dünyada gün geçtikçe daha da iyi anlaşılıyor olması bizi memnun ediyor. Dünya genelindeki eğilimlerin beceri odaklı olması, üniversitemizin bu modelle ne kadar vizyoner bir yaklaşım sergilediğini de ortaya koymaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2030’a kadar en hızlı büyüyen becerilerini sıraladığı listede en başta yapay zekâyı görüyoruz. Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM) ile Karasu’da dönüştürdüğümüz Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksek Okulu’nun yaptıkları çalışmalar neticesinde dijital dönüşümü geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"İhtiyaca yönelik çalışmalar yapıyoruz"

İş dünyasının temsilcileriyle her alanda ortak çalışma yaptıklarını anlatan Sarıbıyık "Sektör temsilcileri ile ‘Fikir Sofrası’ buluşmalarında, üniversite odağında şehir ve ülke için önemli olan konular hakkında konuşuyor ve kararlar alıyoruz. Bu kapsamda farklı alanlarda kısa, orta ve uzun vadeli uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bir diğer alanda ise hocalarımızın yürüttüğü ‘Sektörle Buluşma Günleri’ var. Bu programda alanında başarılı olan iş dünyası temsilcileri, öğrencilerimizle bir araya geliyor ve tecrübelerini aktarıyorlar. Hatta eski mezunlarımızı da artık iş dünyasının birer temsilcileri olarak okullarımızda ağırlamaya başladık. Bu girişimlerin artarak devam etmesini ve gelişmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Kalite ve akreditasyondan ödün vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Başarıda sürdürülebilirliğin önemini vurgulayan Sarıbıyık "Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde +1 Uygulamalı Eğitim Modelimiz Kalite Derneği tarafından ‘İlham Veren Kamu Yönetimi’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü. Şimdi de +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) tarafından verilen SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülü’nü aldık. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylelikle +1 Uygulamalı Eğitim Modelimiz sürdürülebilirlikte ödüllü bir model haline gelmiş oldu. Ayrıca üniversitemizde sürdürülebilir olması gereken faaliyetlerden olan kalite ve akreditasyondan ödün vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akreditasyonlar kalitenin taçlandırılması anlamına geliyor. Bu minvalde Teknoloji Fakültemizin tüm programları akredite, spor bilimlerinde dört program akredite, turizm fakültesinde bir program akredite ve Meslek Yüksek Okullarımızın tüm programları akredite olmak için hazır durumda. Tüm bunların yanında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen akreditasyon çalışmalarında, üniversitemizin tam akreditasyon alması için gerekli görülen çalışmalarda da sona gelmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

"Üniversitemiz rol model alındı"

Üniversitenin 2025-2029 stratejik planı doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Rektör Sarıbıyık, "SUBÜ’nün Türkiye’de ve dünyada tanınan bir uygulamalı bilimler üniversitesi olması için hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüz ile ilkleri gerçekleştirmiştik. Tüm Türkiye’de Milli Teknoloji Atölyeleri kurulacak. Bunun çıkış noktası bizim üniversitemizdir ve bizde üniversitemize bu atölyeyi kazandıracağız. Teknokent kurmak için çıktığımız yolda önemli mesafeleri aştık. Bu amaçla 50 Milyon TL ödenek aldık ve kısa zamanda teknokentin temelini de atacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Yine bir diğer çalışmamız olan +1 Liderlik Okulu ile ilgili programımızın ilk kademesini gerçekleştirdik. İkinci kademesini gerçekleştireceğimiz bu çalışmalarla kurumsal yönetimin sürekliliği sağlanmaya çalışılıyor. Liderlik okulu çalışmaları üniversitemizin önceliği arasındadır" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladığımızı görüyoruz"

SUBÜ’nün yaptığı çalışmalar ile üniversiteler arası sıralamalarda önemli bir yer edindiğini söyleyen Sarıbıyık, "Üniversitemizde yapılan çalışmaları vitrine çıkararak, dünya sıralamaları için başvurduğumuz tüm alanlarda sonuç almaya devam ediyoruz. Times Higher Education (THE), GreenMetrics ve QS gibi önemli uluslararası sıralamalarda üniversitemizin yükselişini görüyoruz. THE genel sıralamasında bininci sırada yer alsak da bazı alanlarda ilk 400 içine girmeyi başardık. Üniversitemiz Türkiye sıralamalarında da önemli bir başarı elde etti. University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı’nın yapmış olduğu değerlendirmede üniversitemiz, genel değerlendirmede 36 basamak yükselerek 111. sıraya yerleşirken, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında ise 37 basamak yükselerek 35’inci sıraya yerleşti. Tüm bu neticeler sonucunda çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladığımızı görüyoruz" dedi.