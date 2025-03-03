SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan ‘Endüstriyel Elektronik Devre Tasarım ve Robotik Laboratuvarı’ gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılacak olan laboratuvar ile iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına çözüm üretecek mühendislerin yetiştirilmesine katkı sağlanacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde hizmet sunmak için kurulan ‘Endüstriyel Elektronik Devre Tasarım ve Robotik Laboratuvarı’ gerçekleştirilen törenle açıldı. Laboratuvarda elektronik devre tasarımı ve robot teknolojileri alanında yetkin mühendisler yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülecek. Laboratuvar ayrıca Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde verilen ‘Endüstriyel Elektronik Devre Tasarımı ve Robotik Uygulamaları’ dersi çerçevesinde öğrencilerin hem simülasyon ortamında hem de fiziksel olarak elektronik devre tasarımı, robot sistemlerinin çalıştırılması ve programlanması konusunda kapsamlı eğitim almasına katkı sağlayacak.

Laboratuvarın iş dünyasındaki güncel ihtiyaçları karşılamak üzere kurulduğunu belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Türkiye’de özellikle profesyonel elektronik devre tasarımı konusunda yetişmiş mühendislere fazlasıyla ihtiyaç duyuluyor. Bu açıdan bölümümüzün verdiği ders ve laboratuvar altyapısı ile iş dünyasındaki önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. İlerleyen süreçte de kurduğumuz bu laboratuvarın gelişimini sürdürerek öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmaya devam edeceğiz" dedi.