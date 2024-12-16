SUBÜ Turizm Fakültesi’nde öğrencilerin modern ekipmanlar ve sektörde kullanılan cihazlarla birebir çalışarak becerilerini geliştirebileceği ‘İçecek Üretim ve Sunum Laboratuvarı’ açıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi’nde ‘İçecek Üretim ve Sunum Laboratuvarı’ açıldı. İçecek Üretim ve Sunum Laboratuvarı’nda hem soğuk hem de sıcak içeceklerin hazırlanmasına imkan sağlayan modern ekipmanlar bulunuyor. Bunların arasında espresso makineleri, kahve demleme cihazları, endüstriyel çay makineleri, smoothie ve kokteyl hazırlama blenderları yer alıyor. +1 Eğitim Modeli’nin öncüsü olduklarını ve sürekli gelişimle her zaman daha iyiye doğru ilerlediklerini kaydeden SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, labaratuvarın öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirme şansına katkı sağlayacağını aktardı. Laboratuvarın öğrencilerin sektördeki kariyer hedeflerine katkı sağlayacağına dikkat çeken Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, ihtiyaçlarına yanıt verecek ve sektörle bağlarını güçlendirecek bir uygulama alanı daha kazandıklarını ifade etti. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Şengül ise turizm sektöründe bilgiyi beceriyle bütünleştirebilen bireyler yetiştirmenin bölümün öncelikli hedefleri arasında yer aldığı söyledi. Şengül, laboratuvarın öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmesine ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.