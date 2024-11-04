SUBÜ Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonuyla ‘Geleneksel Okçuluk Kursu’ başlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESBAM) tarafından organize edilen ‘Geleneksel Okçuluk Kursu’, üniversite personeli çocuklarına yönelik olarak başladı. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Taş’ın antrenörlüğünü yaptığı ve 9-14 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin katıldığı kursta, sporcuların uzun vadeli gelişim ve performans hedefleri doğrultusunda yetiştirilmesi amaçlanıyor. Geleneksel okçuluğun temel tekniklerinin öğretildiği ve sporcuların fiziksel gelişimlerinin desteklendiği kurs boyunca katılımcılara; disiplini, odaklanmayı ve özgüveni artıran etkinlikler sunuluyor. Ayrıca sporcuların, lisanslanarak ilerleyen haftalarda Geleneksel Okçuluk Federasyonu’nun faaliyet programına göre resmi müsabakalarda okçuluk kariyerlerine başlamaları hedefleniyor.

Kursa ilişkin ESBAM’dan yapılan açıklamada, geleneksel okçuluk gibi kültürel değeri yüksek spor dallarında gençlerin bilinçli bir şekilde yetiştirilmelerinin önemini vurgulandı. Bu tür organizasyonların çocukların kişisel ve sportif gelişimlerine katkı sağladığı ifade edildi. Kursun; gelecekte daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde devam edeceği belirtilirken, katılımcıların kurs süresince gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyulduğu söylendi.