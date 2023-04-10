SUBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Doğal Afetler ve Çocuklarla İletişim’ başlıklı seminer düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBÜKAM) tarafından ‘Doğal Afetler ve Çocuklarla İletişim’ başlıklı bir seminer düzenlendi. 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle üniversite personellerine yönelik olarak düzenlenen seminerin açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ve SUBÜKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal yaparken, Uzman Psikolojik Danışman/Psikoterapist Günay Erdem Özkan konuşmacı olarak katıldı. Özkan, doğal afetlerden sonraki süreçlerde ikincil olarak etkilenen bireylerin kendilerinin ve çocuklarının psikolojik durumlarını nasıl yönetmeleri gerektiği hakkında bilgiler verdi. Ayrıca ikincil olarak etkilenen çocuklara doğal afetler anlatılırken kullanılması gereken yöntemleri detaylı bir şekilde anlattı. Özkan, söz konusu uygulamalarda kullanılabilecek çeşitli kitap önerilerinde de bulundu.