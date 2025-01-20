SUBÜ’nün beş biriminde bağımlılığın sebep olduğu toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve mücadeleyi güçlendirme amacıyla ‘Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri’ verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Genç Yeşilay Topluluğu ve Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Topluluğu koordinasyonunda ‘Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri’ düzenlendi. Zararlı alışkanlıklara yönelik bağımlılığın toplumda oluşturduğu sorunlara ilişkin farkındalık oluşturmak ve mücadeleyi güçlendirmek amacıyla verilen seminerlere Sakarya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanları Bahadır Çelik ve Beyza İmik konuşmacı olarak katıldı. Seminerler Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Arifiye Meslek Yüksekokulu ve Hendek Meslek Yüksekokulu yerleşkelerinde yapıldı.

Bağımlılığın sebepleri, belirtileri, tedavi süreçleri, bireysel ve toplumsal etkileri hakkında bilgilendirme yapılarak bağımlılıkta erken müdahalenin ve destek mekanizmalarının önemi vurgulandı.