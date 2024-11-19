SUBÜ’de 12 Kasım Afet Hazırlık Günü ve sivil savunma faaliyetleri çerçevesinde ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi. Afet eğitimi almanın önemine değinilirken afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) 12 Kasım Afete Hazırlık Günü ve sivil savunma faaliyetleri çerçevesinde ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi. Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Taş, Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hasip Cana ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Serap Karakoç verdi. Eğitimciler, ülkenin birçok yerinde düzenlenen afet farkındalığı eğitimlerine katılarak hep birlikte daha güvenli bir gelecek inşa etmenin mümkün olduğuna vurgu yaptı.

“Bu tarih aynı zamanda 1999 Düzce Depremi’nin de yıl dönümü”

12 Kasım’ın Türkiye’de ‘Afete Hazırlık Günü’ olarak anılan özel bir gün olduğunu ve bu günde afetlere karşı bilinçlenme ve hazırlığın öneminin vurgulandığını kaydeden SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Taş, “Bu tarih aynı zamanda 1999 Düzce Depremi’nin de yıl dönümü. Bugünün en önemli gayesi elbette bilinçlenme ve hazırlık ile muhtemel afet durumlarında can ve mal kaybını en aza indirmek. 12 Kasım’da ülkemizin dört bir yanında çeşitli eğitimler, tatbikatlar, seminerler ve farkındalık kampanyaları düzenleniyor. Afet farkındalığı eğitimi bireylerin ve toplulukların afetlerle başa çıkabilme kapasitelerini artıran ve toplum genelinde güvenliği sağlamaya yarayan önemli bir adım. Her bireyin bu eğitime katılımı ile afet anlarında daha etkili ve güvenli tepki verme potansiyeli gelişiyor. Unutmamalıyız ki afetlere karşı hazırlıklı olmak sadece kendi güvenliğimizi değil toplumumuzun dayanıklılığını da artırıyor” diye konuştu.

A’dan Z’ye afet eğitimi

SUBÜ Sapanca Turizm MYO Öğretim Görevlisi Hasip Cana ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Serap Karakoç ise afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgiler paylaştı. Afet türleri ve tehlikelerine değinilen Cana ve Karakoç’un eğitiminde; deprem, sel felaketi, yangın ve benzeri afetlerin potansiyel tehlikeleri anlatıldı. Afet öncesi hazırlıklardan bahsedilerek evde acil durum çantasının nasıl hazırlanacağı, aile afet planının nasıl oluşturulacağı ve güvenli toplanma noktalarının nasıl belirlenebileceği üzerinde duruldu. Deprem anında sergilenecek güvenli davranışlar, yangın durumunda yapılması gerekenler, afet sonrası ilk yardım bilgisi, güvenli alanlara tahliye, yardım çağrısı yapılması ve yerel otoritelerin talimatlarına uyum da ele alınan konular arasında yer aldı. Ayrıca komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, topluluk temelli afet hazırlıkları ve dayanışma önlemlerine değinildi.