SUBÜ ve İŞKUR arasında; üniversite öğrencilerine ‘İŞKUR Gençlik Programı’ çerçevesinde istihdam edilebilirliklerini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmak üzere iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında ‘İŞKUR Gençlik Programı’ çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya tarafından imza altına alındı. İŞKUR Gençlik Programı; üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere belirlenen devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programı olarak tanımlanıyor. Program ile; sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin, akademik ve idari faaliyetlerin, toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetlerinin, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin ve girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerisinin geliştirilmesi, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim, finansal okuryazarlık gibi eğitimler verilmesi öngörülüyor.

İş deneyimi çabalarını pekiştirecek

Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı’nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediğini hatırlatan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerimizin yanında yer alıyor. Ülkemizin gelişimi için gençlere ihtiyacı varken üniversite öğrencilerine yönelik bir programın hazırlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz zaten ödüllü +1 Eğitim Modelimizle öğrencilerimize üniversite eğitimleri sürerken iş tecrübesi kazandıran bir üniversiteyiz. İŞKUR Gençlik Programı da bu yöndeki çabalarımızı pekiştiren, öğrencilerimize her yönden katkı sağlayacak ve geleceklerinin şekillenmesinde ön ayak olacak bir program olarak ön plana çıkıyor. Programın bir ortağı olmaktan mutluyuz ve heyecanlıyız. Öğrencilerimizi programa teşvik etmek ve program kapsamındaki iş birliğimizi en güzel şekilde yerine getirerek gelişmesini sağlamak için çaba göstereceğiz. İŞKUR’a ve kıymetli il müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Günlük 1.083 TL cep harçlığı

SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli ve iş dünyası ile olan güçlü bağları nedeniyle İŞKUR Gençlik Programı’na çok yatkın bir üniversite olduğunu vurgulayan İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, "İnşallah SUBÜ öğrencileri programdan maksimum fayda elde edecekler ve iş tecrübelerini üniversite özelinde sağlayacağımız imkânlarla daha da besleyecekler. Programımız üniversitedeki belirli faaliyetlerin desteklenmesi ve eğitimlerin verilmesinin yanı sıra bunlar yapılırken katılımcı öğrencilere 2025 yılı için günlük 1.083 TL cep harçlığı verilmesi ile yüzde 5,5 oranında sosyal güvenlik prim giderlerinin ödenmesini de kapsıyor. Her yönden üniversite öğrencileri için cazip bir iş deneyimi fırsatı sunuyor. İnşallah bu program ile ülkemiz istihdamının niteliğinin artmasına katkı sağlayacağız. Programa ilişkin tüm detaylara ve öğrencilerin katılım şartlarına web sayfamız http://www.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.