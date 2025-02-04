SUBÜ ve BEUN arasında denizcilik alanında eğitim-öğretimin daha nitelikli hale getirilmesi gayesiyle ‘Genel İş Birliği Protokolü’ ve ortak araştırma çalışmaları yürütülmesi hedefiyle ‘Ortak Bilisem Araştırmalara İlişkin İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) arasında ‘Genel İş Birliği Protokolü’ ile ‘Ortak Bilimsel Araştırmalara İlişkin İş Birliği Protokolü’ imzalandı. ‘Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’ dayanak gösterilerek imzalanan ‘Genel İş Birliği Protokolü’ ile SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve BEUN Alaplı Meslek Yüksekokulu arasında eğitim-öğretim kaynaklarının ortak kullanımı ile öğrencilere bilgi ve beceri kazandırılması hedefleniyor. Protokol, iki MYO’nun kullanımındaki eğitim tesisleri, simülatörler ve laboratuvarların tahsisi ile öğretim elemanlarının görevlendirilmesine yönelik kaynak paylaşım işlerini kapsıyor. SUBÜ ve BEUN arasında imzalanan ‘Ortak Bilimsel Araştırmalara İlişkin İş Birliği Protokolü’ ile iki üniversitenin bilimsel araştırmalara yönelik anlayışları ile öğretim üyeleri, yardımcıları, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek, mevcut olanları geliştirmek hedefleniyor. Ayrıca araştırma çalışmalarının neticelerinin ortak kullanımını sağlamak ve bunları yayınlamak, tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel organizasyonlardaki deneyimlerini karşılıklı aktarmaları hedefleniyor. Protokol; söz konusu hedefler doğrultusunda bilimsel bilgi, teknolojik malumat ve deneyim değişimi gerçekleştirilmesini, ortak araştırma projelerinin hazırlanarak yürütülmesini, denetlenmesini ve sonuçlandırılmasını öngörüyor.

"Birlikte ülkemiz denizciliğinin gelişimine katkı sunmak için gayret göstereceğiz"

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) çatısı altında da BEUN ile ortak çalışmalara imza attıklarını hatırlatan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "İş birliğimizi çok daha spesifik alanlara taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Denizcilik MYO’muz her geçen gün üzerine koyuyor. Akademik kadromuzun niteliği artarken her yönden tam donanıma sahip laboratuvarlarımız ve simülatörlerimiz öğrencilerimizin nitelikli eğitimine katkı sağlıyor. Tüm bunların yanında akredite bir MYO olarak +1 Eğitim Modelimizin de çarpan etkisiyle sektörün ihtiyaç duyduğu aranan mezunlar yetiştiriyoruz. Bu anlamda BEUN Alaplı MYO’nun da ciddi bir altyapısı ve eğitim arka planı var. Birlikte ülkemiz denizciliğinin gelişimine katkı sunmak için gayret göstereceğiz. İmzaladığımız ‘Genel İş Birliği Protokolü’ bu anlamda oldukça önemli. Bunun yanında birbirine konum olarak yakın iki üniversite olarak birbirini tamamlayan ve birlikte çalışma yürütebileceğimiz alanlara sahip olduğumuz kanaatindeyiz. Ortak araştırmalar yürüterek ülkemize katma değer sağlayacak çıktılar ortaya koyabileceğimize inanıyoruz. İmzaladığımız ‘Ortak Bilimsel Araştırmalara İlişkin İş Birliği Protokolü’ oldukça detaylı hazırlandı. Üniversitelerimizin akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri için teşvik edici olmasını ümit ediyoruz. Protokollerin bereketli çalışmaları beraberinde getirmesi temennisiyle BEUN Rektörümü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu tür iş birlikleri öğrencilerimizin uluslararası standartlarda eğitim almasına imkan tanıyor"

Denizcilik eğitiminin ülke ekonomisi ve sanayisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Bu tür iş birlikleri öğrencilerimizin uluslararası standartlarda eğitim almasına ve sektördeki gelişmelere katkı sağlanmasına imkan tanıyor. İmzalanan protokoller ile üniversitelerimizin daha güçlü bir eğitim altyapısı ve araştırma kapasitesine sahip olacağını düşünüyorum. Denizcilikte önemli çalışmalar ortaya koyma hedefindeki üniversitemiz ile ülkemizin genç ve akademik camiada hızla yükselen üniversitesi SUBÜ arasında imzalanan bu protokol ile güçlü akademik iş birliklerimize bir yenisini daha ekleyerek hem bölgede hem de akademik camiada öncü çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede SUBÜ ortaklığında çağın şartlarını özümsemiş, Mavi Vatan hedefleri doğrultusundaki akademik öğretim ile öğrencilere bilgi ve becerileri kazandırmak, sektörün tercih edilen mezunlarını yetiştirmek adına önemli bir projeye imza attık. Yine ortak bilimsel araştırmalara ilişkin iş birliği protokolü çerçevesinde öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz ile her iki üniversitenin kültürleri arasında kuracağımız bu etkileşim, tüm tarafların gelişimi açısından da önem arz ediyor. İş birliği protokolleri üniversitelerimize hayırlı olsun" diye konuştu.