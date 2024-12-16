SUBÜ, ilk defa başvuruda bulunduğu UI GreenMetric’in 2024 sıralamasında 882’inci olarak dünya genelindeki üniversiteler arasında ilk bine girmeyi başardı. UI GreenMetric sıralamaları üniversitelerin uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik performansını değerlendiriyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), ilk defa başvuruda bulunduğu üniversitelerin uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik performansını değerlendiren ve UI GreenMetric’in 2024 yılı sıralamasında dünya genelinde 882’inci sırada yer alarak ilk bin üniversite arasına girmeyi başardı. SUBÜ toplamda 5 bin 270 puanla Türkiye’deki üniversiteler arasında da üst sıralarda yer almayı başardı. Dünya genelindeki üniversitelerin sürdürülebilirlik performansları değerlendiren uluslararası bir endeks olan UI GreenMetric sıralamaları; çevresel sürdürülebilirlik, enerji kullanımı, atık yönetimi, altyapı, ulaşım ve eğitim gibi kriterler üzerinden yapılan değerlendirmelerle üniversitelerin ekolojik duyarlılığını küresel ölçekte görünür kılmayı amaçlıyor. Her yıl güncellenen sıralama ile üniversiteleri çevreye duyarlı uygulamalarını artırmaları için teşvik etmek hedefleniyor.

Özellikle ulaşım kategorisinde bin 525 puan ile dikkat çektiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Çevreci ulaşım politikalarımız, karbon emisyonunu azaltmaya yönelik uygulamalarımız, projelerimiz ve toplu taşımaya elverişliliğimiz bu başarıyı elde etmemizde etkili unsurlar oldu. Su yönetimi kategorisinde aldığımız 900 puan kaynak yönetiminde ne kadar başarılı olduğumuzu gösterdi. Eğitim ve araştırma kategorisinde 840 puan aldık. Sürdürülebilirlik odaklı ders içeriklerimiz, projelerimiz ve Ar-Ge çalışmalarımızla bu alandaki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. 450 puan aldığımız atık yönetimi kategorisi ve 735 puan aldığımız enerji-iklim değişikliği kategorisinde daha fazla ivme kazanmaya odaklanacağız. Geri dönüşüm uygulamalarımız ve enerji verimliliği konularında daha kapsamlı projeler geliştirerek bu alanlarda da lider üniversitelerden olmak istiyoruz. İlk defa başvuru yapan bir üniversite olarak Türkiye genelinde de güçlü bir konumda yer almayı başardık. Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah eğitim-öğretim süreçlerimizi çevre dostu uygulamalarla bütünleştirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Başarımızda emeği geçen tüm akademik ve idari personellerimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.