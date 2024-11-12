Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Türkiye’de üniversite sporlarını gerçekleştiren özerk bir federasyon olan TÜSF’ün 6’ncı Olağan Genel Kurulu ve 8’inci Mali Genel Kurulu’nda yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Ankara’da gerçekleştiren Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 6’ncı Olağan Genel Kurulu ve 8’inci Mali Genel Kurulu’nda yer aldı. TÜSF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 194 üniversitenin temsilcilerinin katıldığı genel kurullarda SUBÜ’yü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz temsil etti. Toplantıda TÜSF faaliyet raporu, yönetim kurulunun hesap raporu, 2025-2026 yılı tahmini bütçeleri ve faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi ve onaylandı. Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşti. Seçim neticesinde Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen TÜSF başkanı oldu.