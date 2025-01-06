SUBÜ Turizm Fakültesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak düzenlenen Gastronomi Haftası, il protokolünün katıldığı Yemek Fotoğrafçılığı Sergisi ve Fransız Mutfağı sunumu ile son buldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi’nin düzenlediği ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Gastronomi Haftası, geniş bir katılımla tamamlandı. Etkinliklerin son gününde il protokolü, Yemek Fotoğrafçılığı Sergisi’ni ziyaret etti ve Fransız Mutfağı yemek sunumuna katıldı. Gastronomi eğitiminin sadece derslerde öğretilenlerle sınırlı olmadığını vurgulayan SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, "Bu tür etkinliklerle öğrencilerimize gerçek deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Onların sektörel bilgi ve becerilerini artırmayı, gastronomi alanında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. İl protokolümüzün gösterdiği ilgi de sektöre yönelik yeni iş birliklerine zemin oluşturdu. Gastronomi Haftası hem üniversitemiz hem de öğrencilerimiz için önemli bir deneyim oldu. Önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.