SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Gastronomi Haftası çerçevesinde gastronomi alanındaki paydaşları öğrencilerle buluşturan etkinlikler düzenliyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü; ‘Gastronomi Haftası’ çerçevesinde 30 Aralık 2024 ve 3 Ocak 2025 tarihleri arasında sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getiren etkinlikler düzenliyor. Panel, atölye çalışması, sergi ve yarışmaların yer aldığı etkinlikler ile hem öğrencilerin yetkinliklerinin arttırılması hem de sektörel ağların güçlendirilmesi amaçlanıyor. Etkinliklerin açılış programına; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Oğuz Türkay, Genel Sekreter Doç. Dr. Gökhan Ergen, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, protokol üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi. Açılış programın ardından protokol üyelerinin de katılımıyla pizza yarışması düzenlendi.

Etkinlikle ilgili konuşan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Şengül,

“Sektörün uzmanlarını, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirerek ilham verici bir paylaşım platformu oluşturmayı hedefliyoruz. ‘Gastronomi Haftası’ boyunca çeşitli atölyeler, seminerler, yarışmalar ve tadım etkinlikleriyle öğrencilerimizin hem yetkinliklerini arttırmalarını hem de sektörel ağlarını güçlendirmelerini arzu ediyoruz. Organizasyon, sadece öğrencilerimizin değil, aynı zamanda ülkemizde gastronomi alanındaki yeniliklerin desteklenmesi ve bu alanda örnek uygulamaların geliştirilmesi açısından da büyük bir öneme sahip. Bu nedenle, etkinliğimizin Türkiye’de bir gastronomi bölümü tarafından düzenlenen ilk kapsamlı etkinlik olması hem bölümümüz hem de üniversitemiz için bir gurur kaynağı” dedi.

Hafta boyunca mutfak sanatlarının farklı yönlerinin deneyimleneceğini belirten Şengül, “Yerel ve uluslararası mutfaklardan ilham alacağımız ve birlikte öğreneceğimiz bir hafta bizleri bekliyor. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz bu süreçte sadece mesleki becerilerini değil; takım çalışması, liderlik ve problem çözme gibi kişisel yetkinliklerini de geliştirme fırsatı bulacaklar. SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak, ülkemizde gastronomi alanında fark oluşturmayı ve geleceğin mutfak sanatçılarını yetiştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Turizm Fakültesi’nin birçok aktiviteye ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Akademik yönü bulunan kongre ve sempozyumlar, iş dünyası ve öğrencileri bir araya getiren kariyer buluşmaları, dersler kapsamında düzenlenen etkinlikler, paneller ve konferanslar ile dönemler oldukça aktif geçiyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz ise hem yöresel mutfaklara yönelik tadım etkinlikleri, hem artık bir klasik haline gelmeye başlayan sokak lezzetleri etkinlikleri hem de iş dünyasını derslere misafir etmesi ile Turizm Fakültemizin aktifliğine güç katıyor. Bu anlamda ‘Gastronomi Haftası’ nedeniyle böylesi kapsamlı bir etkinliğe imza atan bölümümüzü, akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.