Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite olan SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nin bölümleri düzenlenen programla akreditasyon belgelerine kavuştu.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite olan SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nin bölümleri düzenlenen programla akreditasyon belgelerine kavuştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edildi. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümleri 5 yıl; İnşaat Mühendisliği ile Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri 2 yıl süreyle akredite edilirken, akreditasyon belgeleri düzenlenen törenle SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından bölüm başkanlarına takdim edildi.

MÜDEK akreditasyonu için emeği geçenleri tebrik eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Birlikte hareket ederek doğru yaptığımızı tekrar görmüş olduk. Aslında istişare ve karar alma süreçlerinde ortak aklı kullanmak da bu anlamda faydalı oluyor. Bir önceki fakülte yönetimi elinden gelen tüm gayreti gösterdi ve böyle bir başarının da yolunu açmış oldu. Tebrik ediyoruz. Tabii bu bir süreç. Bir ekip olarak birlikte çalışıyor, birlikte başarıyoruz. Bu anlamda sizleri tebrik ediyorum. Hedefimiz sürekli olarak, sürdürülebilir iyileşme. Bundan sonraki süreçte de inşallah aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Değerlendirmeler sonucu bazı bölümlerimiz 5 yıl, bazı bölümlerimiz de 2 yıllığına akredite oldu. Bu aslında teknoloji fakültelerinin bir başarısı haline de geliyor. Böylelikle bir örnek teşkil ediyor ve öncülük rolünü de üstlenmiş oluyorsunuz. Almış olduğumuz belgenin kıymetinin farkında olmalıyız” dedi.

MÜDEK akreditasyonuna sahip tek Teknoloji Fakültesi olduklarını vurgulayan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı “Biliyorsunuz MÜDEK ulusal ve uluslararası geçerliliği olan, mühendislik bölümlerini eğitim-öğretim açısından ölçen bir kurum. Teknoloji fakülteleri arasında MÜDEK akreditasyonu alan tek teknoloji fakültesi biziz. Sürece katkı ve emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sürecin kolay olmadığını aktaran Teknoloji Fakültesi Eski Dekanı ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Çay ise, “Süreci hep birlikte yürüttük. Rektör hocamızın da öncülüğünde bu süreçte emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.