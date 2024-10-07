SUBÜ, Teknofest 2024 Şampiyonlar Ligi’ni 7 kategoride kazandığı 10 ödül ile tamamladı. Tüm yarışma süresince SUBÜ’yü 30 kategoriden 65 takım temsil etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest 2024 Şampiyonlar Ligi’nde 7 kategoride 10 ödülün sahibi oldu. Öğrencilere Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı ve Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Muhammed Telçeken ile Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) Müdürü Doç. Dr. Barış Boru eşlik etti. Teknofest Şampiyonlar Ligi’nde SUBÜ için ayrılan alan birçok ziyaretçiyi de ağırladı. Ziyaretçiler arasında Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer yer aldı. 2024 yılı için Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde 30 kategoriden 65 takım Teknofest’e hazırlanmıştı.

7 kategoride 10 ödül

SUBÜ, ilk ödülünü TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisi’nde ‘DEPUS’ isimli proje ile aldı. Ardından Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Hidromobil Kategorisi’nde SUBÜ TETRA HMT takımı ikincilik ve yerli teşvik ödülü, Elektromobil Kategorisi’nde ise SUBÜ TETRA EMT takımı üçüncülük elde etti. Yine Kocaeli Gebze’de düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Robotaksi Özgün Otonom Araç Kategorisi’nde SUBÜ TETRA AISET takımı üçüncü oldu. Antalya’da düzenlenen Sürü İHA Yarışması’nda Abra Swarm takımı hem ikincilik hem de en iyi takım ruhu ödülü kazandı. Çip Tasarım Yarışması Mikro Denetleyici Kategorisi’nde AREN takımı mansiyon ödülüne layık görüldü. Teknofest Robolig Yarışması’nda ise SUBÜ’nün NAZD takımı ikinci olurken, Tekno-5 takımı en iyi takım ruhu ödülünün sahibi oldu.

Hedef belirledik ve çok çalıştık

Koydukları hedeflere ulaştıklarını ve Teknofest 2024’te de birçok büyük başarı kazandıklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Elbette sadece hedef belirlemek yeterli olmuyor. Bunun için imkânları zorlamak, birlikte hareket edebilmek ve çok çalışmak gerekiyor. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüz bu anlamda tüm yıl emek vererek ve öğrencilerimize imkân sağlayarak, onların yanında olarak başarılarda önemli rol oynuyor. İş dünyası yanımızda yer alarak takımlarımızı destekliyor. Akademisyenlerimiz danışmanlıklarıyla iyi işlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Tüm bu çabalarımız müreffeh ve güçlü Türkiye hedefine bizleri ulaştıracak insanlar yetiştirmek için. Şu ana kadar elde ettiğimiz başarılar ve ortaya koyduğumuz çıktılarla bu anlamda katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Biz çalışmaya, üretmeye ve gençlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Başarılarda emeği olan tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah SUBÜ, birçok alanda başarılar kazanmayı sürdürecek” diye konuştu.