SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü tarafından TEKNOFEST 2023’teki yol haritasını belirlemek üzere bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü tarafından TEKNOFEST 2023’teki yol haritasını belirlemek üzere bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, TEKNOFEST 2023 için başvuruların başlamasının ardından yol haritasının belirlenmesi için online bir koordinasyon toplantısı düzenledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı’nın yanı sıra SUBÜ’nün tüm dekanları ve MYO müdürleri katıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri olarak; yarışmaya katılımın fakülte ve MYO düzeyinde artırılması, tanıtımının daha yaygın bir şekilde yapılması ve yeni proje iş birlikleri ve çok disiplinli çalışmalar için görüşmeler sağlanması gibi konular masaya yatırıldı. SUBÜ, TEKNOFEST 2022’de finallerde 22 takımla yarışmış 4 kategoride 5 ödül kazanmış ve farklı kategorilerde birçok takım arasında finalde yarışma başarısı göstermişti.