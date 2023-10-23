SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, 4. Ulusal Robot Yarışması’nda yer alarak geliştirdikleri robotları, insansız hava araçlarını ve elektrikli araçları sergiledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, Adapazarı’nda bulunan bir alışveriş merkezinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümüne özel olarak düzenlediği 4. Ulusal Robot Yarışması’nda yer alarak öğrencilerin geliştirdikleri robotları, insansız hava araçlarını ve elektrikli araçları sergiledi. Ayrıca projelerine ilişkin bilgiler paylaştı. Yarışmanın hakemleri arasında SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Boru ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Selçuk Coşkun da yer aldı.

Teknoloji ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergileyen öğrencilerden büyük ilgi gören yarışma; çizgi izleyen robotlar, mini sumo robotlar, arazi robotları, serbest kategori ve robo-futbol kategorilerinde gerçekleştirildi.