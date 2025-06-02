SUBÜ Sakarya MYO Basım ve Yayım Teknolojileri Programı öğrencilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla SUBÜ Stüdyoları’na teknik gezi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayım Teknolojileri Programı öğrencilerinin dersleri çerçevesinde bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmeleri amacıyla SUBÜ Stüdyoları’na teknik gezi düzenlendi. Sakarya MYO Gazetecilik ve Habercilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik ve bölüm akademisyenleri Öğretim Görevlisi Nalan Üstüntaş ve Öğretim Görevlisi Ersin Berk, öğrencileriyle SUBÜ Stüdyoları’nın işleyişini inceledi. SUBÜ İletişim Koordinatörlüğü yetkilileri öğrencilere stüdyolara ilişkin teknik detayları aktardı. SUBÜ Stüdyoları’nın birçok üniversitede bulunmayan teknoloji ve donanıma sahip olduğunu belirten Bölüm Başkanı Özçelik, "Üniversite öğrencilerinin ders ve projelerinde bu alanları kullanıyor olması büyük avantaj. İletişim Koordinatörlüğü’nün ev sahipliğinden çok memnun kaldık. Verimli bir teknik gezi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.