SUBÜ 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı’na ilişkin sonuç raporu yayınlandı. Raporda 5 stratejik tema üzerinden yapılan geri bildirimlere yer verildi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin geleceği için paydaşların katkılarının önemine vurgu yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) 15 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı’na ilişkin sonuç raporu yayınlandı. Üniversitenin geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın da katılımıyla düzenlenen çalıştayda; yönetişimden eğitime, Ar-Ge’den toplumsal hizmete kadar birçok stratejik tema ele alınarak kapsamlı sonuçlar elde edildi. Çalıştayda SUBÜ’nün geleceğinin şekillenmesine akademisyenler, iş dünyası ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve uzmanların yer aldığı katılımcılar katkıda bulundu. Sonuç raporunda, söz konusu katılımcıların 5 stratejik tema üzerinden yaptıkları geri bildirimlere yer verildi.

Raporun yönetişim teması altında SUBÜ’nün güçlü yönleri arasında liderlerin vizyoner bakış açısı, katılımcı yönetişim anlayışı ve yenilikçilik yetkinlikleri ön plana çıktı. Ayrıca kamu idaresi nedenli finansal kaynakların sınırlılığı iyileştirme adımları arasında değerlendirildi. Kurumsal zekâ, dijitalleşme fırsatları ve liderlik okulu uygulamaları gibi stratejik girişimler üniversitenin potansiyelini artıracak fırsatlar olarak değerlendirildi. Eğitim-öğretim alanında çağın gerektirdiklerine uygun, yenilikçi ve uygulamalı modellerin daha da geliştirilmesi ve öğrencilerin yetkinliklerini artırarak iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde donatılmasına ilişkin hedefin sürdürülebilirliği ele alındı. Bu çerçevede yaşam boyu öğrenme ve +1 Eğitim Modeli’nin güçlendirilmesi, üniversitenin değer sunumu açısından rol oynadı.

Ar-Ge teması altında SUBÜ’nün bilimsel bilgi üretimindeki etkisini artırması ve bu bilgiyi toplumsal sorunların çözümüne yönlendirmesi gerekliliği vurgulandı. Bölgesel, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin genişletilmesi, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma perspektifinin güçlendirilmesi temel hedefler arasında yer aldı. Toplumsal katkının artırılması ve özellikle kadın, aile ve dezavantajlı grupların desteklenmesi ile çevresel sürdürülebilirlik gibi alanlardaki projelerin öncelik haline getirilmesinin gerekliliği ifade edildi. Belirlenen stratejik hedefler arasında dijitalleşme çabalarının idari ve destek süreçlerinde verimliliği artırıcı bir araç olarak kullanılması ve kurumsal memnuniyetin yükseltilmesi de yer aldı.

Çalıştayın düzenlenmesinde ve sonuç raporunun oluşturulmasında emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Çalıştayda elde ettiğimiz sonuçlar üniversitemizin 2025-2029 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında kritik bir rol oynadı ve geleceğe yönelik vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda etkili bir rehber niteliği kazandı. SUBÜ’nün geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için çalıştayda elde edilen katkıları son derece değerli olarak görüyoruz. Paydaşlarımızla birlikte hareket etmekten ve her zaman onların katkılarını almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.