SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde ön başvuruların ardından evrak teslimleri de tamamlandı. Toplamda 3 bölümüne 140 öğrenci alacak fakülteye 700 aday başvurdu. Spor Yöneticiliği Bölümü ise merkezi yerleştirme sistemi üzerinden 50 öğrenci aldı.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde ön başvuruların ardından evrak teslimleri de tamamlandı. Toplamda 3 bölümüne 140 öğrenci alacak fakülteye 700 aday başvurdu. Spor Yöneticiliği Bölümü ise merkezi yerleştirme sistemi üzerinden 50 öğrenci aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmek isteyen adayların 8-25 Ağustos tarihleri arasında ön başvurularının alınmasının ardından evrak teslimleri de tamamlandı. 3 gün devam eden süreçte 700 kadar aday evraklarını teslim etti. 5-6-7 Eylül’de tüm evrakların tekrar kontrol edilmesinin ardından 8-9 Eylül tarihlerinde kontrol listeleri ilan edilecek. 12 Eylül’de ise kesin sonuçlar https://sporbilimleri.subu.edu.tr/ adresinden duyurulacak.

Her bir bölüm için yüzde 10 oranında engelli öğrenci kontenjanı bulunacak. Spor Yöneticiliği Bölümü ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı yerleştirme işlemleriyle 50 öğrenci almıştı. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye’de +1 Eğitim Modeli’ni ilk uygulayan fakülte olmasının yanı sıra akredite bölümlere sahip bir fakülte olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.