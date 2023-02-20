Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sapanca Park Otel’in kapısını Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlara açtı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sapanca Park Otel’in kapısını Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlara açtı.

AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş ile Gaziantep’in merkez ilçeleri ve Nurdağı’ndan 42 depremzede otelde ağırlanmaya başlandı. Sakarya’nın depremzedelerin acısını en iyi anlayan şehirlerden birisi olduğunu vurgulayan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Depremin ilk anından itibaren şehrimizden birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu bölgeye adeta akın etti. Kaybımız da acımız da oldukça büyük. Yaralarımızı birlikte sarmak için üniversitelerimiz de elini taşın altına koyuyor. SUBÜ’nün otelini depremzedelerin hizmetine sunmasını takdir ediyorum. Burada kalan depremzedelerimizin de geride bıraktıkları bir hayatları ve acısını yaşadıkları sevdikleri var. Onların yanında olarak hoş geldin demek ve sorunlarına bir nebze de olsa yardımcı olabilmek boynumuzun borcu" dedi.

"Otelimizi de depremzede kardeşlerimize açtık"

Ellerindeki tüm imkanları depremzedeler için seferber ettiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Devletimiz, sivil toplum kuruluşları ve birçok vatandaşımız bölgedeki çalışmalarda yer alıyor. Necip milletimiz ise bulundukları şehirlerden oradaki çalışmaları destekliyor. Biz de AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz çeşitli çalışmaların yanı sıra otelimizi de depremzede kardeşlerimize açtık. Dertleriyle dertlenmek, sorunlarına çözüm üretmek ve huzur içerisinde kalabilecekleri bir ortam oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün sayın vekilimiz ve başkanlarımızla birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.