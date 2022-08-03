Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), akademik ve idari personellere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitimin ardından yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılar ‘ilk yardımcı kimliği’ aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), akademik ve idari personellere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitimin ardından yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılar ‘ilk yardımcı kimliği’ aldı.

SUBÜ İlk Yardım Eğitim Merkezi ve Personel Daire Başkanlığı iş birliği ile akademik ve idari personellerin katıldığı hizmet içi eğitim düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen eğitim çerçevesinde 3 grup halinde toplam 43 katılımcıya ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde teorik anlatımın yanı sıra uygulamalar da gerçekleştirildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olan katılımcılar ‘ilk yardımcı belgesi’ ve ‘ilk yardımcı kimliği’ almaya hak kazandı. İlk yardım eğitimlerini SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Cemil Örgev, Doç. Dr. Feride Taşkın Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Tanrıkulu ve Araştırma Görevlisi Halit Çelik ile Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Fatma Cevahir verdi.