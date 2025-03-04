SUBÜ Bilişim Teknolojileri MYO Teknovasyon Öğrenci Topluluğu, savunma sanayi şirketi ASELSAN’a teknik gezi düzenleyerek çalışmaları yerinde inceledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Teknovasyon Öğrenci Topluluğu, savunma sanayi şirketi ASELSAN’ın başkent Ankara’da bulunan merkezine teknik gezi düzenledi. 30 kişiden oluşan öğrenci grubuna topluluğun akademik danışmanı Öğretim Görevlisi Gökhan Dilek rehberlik etti. Şirketin alanında uzman mühendisleri yaptıkları sunumlar ile ASELSAN’ın yürüttüğü projeler, üretim tesisleri ve sektörün geleceğine ilişkin detaylar paylaştı. Gezide yer alan öğrenciler ASELSAN’ın Ar-Ge çalışmaları, üretim süreçleri ve savunma sanayi teknolojisinde geliştirdiği yenilikçi çözümlere ilişkin detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Savunma sanayi alanındaki güncel gelişmeleri, üretim süreçlerini ve kullanılan teknolojileri yerinde gözlemleme fırsatı bulan öğrenciler, ayrıca sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek kariyer planlarına yön verecek tavsiyeler edindi.